МАН станет Центром второй категории ЮНЕСКО и поможет развивать образование в Восточноевропейском регионе

13.10.2017, 16:35

Малая академия наук Украины станет Центром ЮНЕСКО 2-й категории. Это решение было принято сегодня, 13 октября 2017 года, во время заседания Исполнительного Совета ООН по вопросам образования, науки и культуры в Париже.

Таким образом, МАН будет структурой, которая под эгидой ЮНЕСКО поможет развивать научное образование в Восточноевропейском регионе и других странах мира. Такую категорию предоставляют организациям, интересным для ЮНЕСКО в силу своей культурной ценности, опыта и системы работы, качества и глубины научных исследований.

Как сообщил руководитель научно-образовательных программ ЮНЕСКО Жан-Поль Абьяга, решение было поддержано единогласно.

В Украине Центр с таким высоким статусом на базе молодежной научно- образовательного учреждения создадут впервые.

Значительную поддержку в процессе сотрудничества с ЮНЕСКО Академии предоставил ее стратегический партнер - международная коммуникационная платформа Европейская академия наук EUROJAS.

4 июля Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между Правительством Украины и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о создании на базе Малой академии наук Украины центра 2-й категории ЮНЕСКО и уполномочил Министра образования и науки его подписать.

Процедура подписания Соглашения состоится в декабре 2017 года - январе 2018 года после завершения 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердит решение 202-й сессии Исполнительного Совета.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.