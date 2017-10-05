Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

05.10.2017, 15:18

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2017 года стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.Об этом в четверг, 5 октября, сообщил представитель Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Жюри премии отметило "большую эмоциональную силу" его романов, в которых писатель "раскрыл бездну под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

В 2016 году престижнейшую в мире литературную премию получил американский автор-исполнитель Боб Дилан. Нобелевский комитет удостоил его награды за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".

Награждение Дилана сопровождалось одним из крупнейших скандалов в истории премии. В течение нескольких недель после объявления решения нобелевский комитет не мог с ним связаться, на церемонии в декабре исполнитель не присутствовал. Медаль и диплом Нобелевской премии Дилану вручили в апреле, когда он находился в Швеции с концертами, а денежную часть премии певец получил лишь в июне после предоставлениятекста нобелевской лекции.

В 2015 году премию "за многогласное творчество", являющееся "памятником страданию и мужеству нашего времени", получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Ее призовой фонд в этом году составляет 9 миллионов крон (около 940 тысяч евро). Награждение лауреатов всех шести Нобелевских премий проходит по традиции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. том сообщает Deutsche Welle.

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