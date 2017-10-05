Свитолина вышла в четвертьфинал супертурнира WTA

05.10.2017, 15:24

Украинка Элина Свитолина успешно преодолела третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации серии Premier Mandatory в Пекине с призовым фондом $6,382 млн.

В поединке за выход в четвертьфинал харьковчанка за 1 час 50 минут нанесла поражение в четверг 20-му номеру рейтинга WTA россиянке Елене Весниной - 6:2, 7:5.

Путевку в полуфинал турнира Свитолина разыграет в противостоянии с 15-й "ракеткой" мира француженкой Каролин Гарсия, которая не оставила шансов своей соотечественнице Ализе Корне (37) - 6:2, 6:1. Об этом сообщают Подробности.ua.