Парламент принял изменения в Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"

06.10.2017, 13:08

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" разработан Министерством финансов в рамках выполнения обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом относительно приближения законодательства Украины в сфере бухгалтерского учета к законодательству Европейского Союза в соответствующей сфере.

С целью приведения норм национального законодательства с положениями Директивы ЕС N 2013/34/ЕС принятый Закон предусматривает, в частности: расширение сферы применения международных стандартов финансовой отчетности путем законодательного закрепления их обязательного применения крупными предприятиями и предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых общегосударственного значения; установление для целей составления финансовой отчетности критериев отнесения предприятий к микропредприятиям, малым, средним и крупным предприятиям; совершенствование порядка представления финансовой отчетности в едином электронном формате и ее обнародования вместе с аудиторским заключением.

Принятый Закон обеспечит усовершенствование законодательных основ ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с положениями европейского законодательства, а также повышение уровня прозрачности и сопоставимости показателей финансовой отчетности отечественных компаний, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.