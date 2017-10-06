Оппоблок намерен через КС отменить закон об образовании

06.10.2017, 16:27

Оппозиционный блок подал обращение в Конституционный суд с требованием отменить новый закон Украины об образовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Там отметили, что под обращением поставили подписи 48 депутатов.

В Оппоблоке считают, что новая редакция закона об образовании "нарушает Конституцию и Европейскую Хартию региональных языков".

14 сентября вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что министры иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии направят письмо ОБСЕ с "сигналом" о том, что новый закон Украины об образовании не должен затронуть права нацменьшинств.

3 октября глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия и Румыния намерены объединить усилия для того, чтобы добиться изменений закон об образовании. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.