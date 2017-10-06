Украина вошла в ТОП-10 поставщиков продовольствия в ЕС

06.10.2017, 16:46

Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский Союз, что делает нашу страну гарантом продовольственной безопасности ЕС.

Об этом в ходе Киевского международного экономического форума заявила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Важным элементом является то, что Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает то, что мы входим в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС", - сказала она.

Украина за первые восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНИАН.