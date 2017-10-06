"Барселона" подписала с Иньестой бессрочный контракт

06.10.2017, 17:29

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста подписал новое соглашение со своим клубом. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт - до конца его карьеры.

Иньеста выступает за "Барсу" с 1996 года, когда он перебрался в академию "сине-гранатовых" в 12-летнем возрасте.

В общей сложности он провел за клуб 639 матчей - это второй показатель в истории каталонцев.

Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд "Барселоны" по числу завоеванных трофеев - по 30.

За 15 лет в основной команде клуба Иньеста побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также становился чемпионом мира и Европы в качестве игрока сборной Испании. Об этом сообщает УНИАН.