Украина и Молдова активизировали диалог по первоочередным вопросам политического и экономического сотрудничества

07.10.2017, 12:15

Украина и Молдова активизировали работу по выполнению Дорожной карты сотрудничества двух государств на 2017 год и в ближайшее время окончательно согласуют решения по ряду вопросов, прежде всего экономического характера - уже к концу года. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Встреча прошла в Кишиневе в рамках рабочего визита Главы Правительства Украины в Молдову. Это первый за последние 16 лет визит Главы Правительства Украины в Молдову.

Во время переговоров стороны обсудили несколько аспектов сотрудничества, в частности вопросы завершения демаркации границы и признания права собственности объектов, а также функционирования Днестровского гидроузла. Глава Правительства Украины подчеркнул, что увеличение мощностей Днестровской ГЭС - это ключевой элемент энергобезопасности обеих стран. Именно поэтому Украина и Молдова должны как можно быстрее решить все вопросы, согласовать и подписать важный документ - Соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Отдельное внимание было уделено экологическим проектам, а именно - контролю и оценке качества водных ресурсов. В этом контексте стороны договорились о создании Межправительственной комиссии в рамках реализации межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна Днестра.

Представители министерств и ведомств подписали ряд важных двусторонних документов, в частности Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о реадмиссии и Имплементационный протокол о порядке его реализации, а также Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

По итогам встречи стороны отметили, что основные проблемные вопросы, которые существовали в отношениях двух государств - фактически сняты. Сейчас стоит задача построить структурную интеграцию, обеспечить качественное сообщение на автодорогах, мостах, продолжить развитие железнодорожного транспорта, авиасообщения.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".