07.10.2017, 12:39

Лондонский кинофестиваль открылся европейской премьерой фильма "Дыши ради нас". Это первая режиссёрская работа английского актёра Энди Серкиса, известного исполнением ролей при помощи технологии "захвата движений", в том числе Голлума и Кинг-конга.

Фильм рассказывает историю известного адвоката Робина Кавендиша, которого парализовало с головы до ног в возрасте 28 лет.

Продюсером фильма стал сын главного героя Джонатан Кавендиш: "Он был блестящим инженером, мастером на все руки. Поэтому, когда он больше не мог ими пользоваться, он надеялся, что я смогу его заменить. Но я не мог даже починить машину. Он очень расстраивался из-за этого. Но в остальном все было в порядке".

Американский кинорежиссёр Ди Риис привезла в Лондон свой новый фильм "Застрявшие в грязи", рассказывающий о жизни на ферме в дельте Миссисипи в послевоенное время, где царит глубоко укоренённый расизм. Фильм станет доступен зрителям интернет-кинотеатра Netflix в ноябре.

Всего в программе фестиваля 243 фильма из 67 стран, в том числе короткометражки и документальные фильмы. Об этом сообщает EuroNews.