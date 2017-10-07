Лондонский кинофестиваль открылся европейской премьерой фильма "Дыши ради нас"

07.10.2017, 12:39
Лондонский кинофестиваль открылся европейской премьерой фильма "Дыши ради нас"

Лондонский кинофестиваль открылся европейской премьерой фильма "Дыши ради нас". Это первая режиссёрская работа английского актёра Энди Серкиса, известного исполнением ролей при помощи технологии "захвата движений", в том числе Голлума и Кинг-конга.

Фильм рассказывает историю известного адвоката Робина Кавендиша, которого парализовало с головы до ног в возрасте 28 лет.

Продюсером фильма стал сын главного героя Джонатан Кавендиш: "Он был блестящим инженером, мастером на все руки. Поэтому, когда он больше не мог ими пользоваться, он надеялся, что я смогу его заменить. Но я не мог даже починить машину. Он очень расстраивался из-за этого. Но в остальном все было в порядке".

Американский кинорежиссёр Ди Риис привезла в Лондон свой новый фильм "Застрявшие в грязи", рассказывающий о жизни на ферме в дельте Миссисипи в послевоенное время, где царит глубоко укоренённый расизм. Фильм станет доступен зрителям интернет-кинотеатра Netflix в ноябре.

Всего в программе фестиваля 243 фильма из 67 стран, в том числе короткометражки и документальные фильмы. Об этом сообщает EuroNews.

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