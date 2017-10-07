Шевченко: Матч с Хорватией станет финалом

07.10.2017, 12:55

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу команды в выездном поединке отбора на ЧМ-2018 против Косово (2:0).

"Тяжелый матч был, ужасные погодные условия. Сборная Косово отдала все силы, но мы тоже старались и боролись. Ребята выстояли и очень грамотно сыграли, хотя по такому полю было тяжело играть. Замены усилили игру, а Гармаш даже не на своей позиции сыграл очень хорошо. Марлос хорошо вошел в игру. Я доволен игрой и доволен результатом", - подчеркнул Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

"Конечно, я боялся, что из-за погоды матч придется доигрывать завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь потеряли бы много часов на восстановление. Вернемся в Киев только утром, поэтому нужно будет восстановиться. Нужно выигрывать у хорватов - у нас будет финал".

Теперь перед последним туром у Украины и Хорватии по 17 очков, а лидирует в группе I Исландия с 19 пунктами. Поединок против хорватов подопечные Шевченко проведут 9 октября в Киеве. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".