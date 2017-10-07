Сборная Украины одержала трудную победу над Косово в матче под проливным дождем

07.10.2017, 13:59

В албанском Шкодере завершился матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Косово, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0.

Матч изначально был под угрозой срыва. Ливень, обрушившийся на Шкодер за час до начала игры не утихал до самого начала матча, но газон арены "Лоро Боричи" с честью выдерал все испытания. А к началу игры дождь и вовсе прекратился. Правда, в середине первого тайма он поешл с новой силой и не прекращался до конца матча, но помешать проведению игры уже не смог.

Что касается самой игры, то, как и предсказывал накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, она получилась крайне трудной. Весь первый тайм и начало второго наша команда искала путик воротам соперника, но найти их, до поры, до времени, не могла.

В решающем моменте этой игры, на 60-й минуте, помогли сами номинальные хозяева поля. Руслан Ротань подключил на левом фланге атаки Евгения Коноплянку и тот сделал навес - Денис Гармаш не сумел пробить по воротам, но мяч попал в Леарта Пачараду и закатился в ворота.

Наконец, на 87-й минуте, второй гол в составе сборной Украины забил Андрей Ярмоленко, сняв все вопросы по поводу победителя этой игры.

Таким образом, команда одеражала очень важную для себя победу и сохраняет шансы на путевку в финальную часть ЧМ. Для этого команде необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать сборную Хорватии.

Матч Украина - Хорватия состоится 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45. Об этом сообщает УНИАН.