Сегодня на столичной "Оболонь-Арене" состоится отборочный матч Евро-2019 с голландцами

10.10.2017, 15:50

Сегодня в 18.00 молодежная сборная Украины на киевской "Оболонь-Арене" проведет отборочный поединок Евро-2019 против голландцев.

Перед важной встречей команда Александра Головко получила серьезное усиление из национальной сборной.

После вчерашнего матча главной команды нашей страны с хорватами (0:2) в расположение "молодежки" отправились четыре футболиста - не игравшие с "клетчатыми" голкипер "Зари" Андрей Лунин и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а также выходившие на замену игрок средней линии "Шахтера" Виктор Коваленко и форвард "Динамо" Артем Беседин. Напомню, что еще раньше после пребывания в лагере команды Андрея Шевченко к молодежной сборной присоединился защитник "Олимпика" Павел Лукьянчук.

Положение команд в группе нашей "молодежки": 1. Англия - 7 очков (3 матча); 2. Украина - 4 (2); 3. Нидерланды - 4 (3); 4. Шотландия - 3 (2); 5. Латвия - 2 (4); 6. Андорра - 1 (2). Об этом сообщают "Факты и комментарии".