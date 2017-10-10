Цена биткоина вплотную приблизилась к рекорду

Первая криптовалюта вышла на уровни выше $4800. По данным потокового графика биржи BitStamp за одну монету предлагают $4806 по состоянию на 14:45 UTC+3.
Стремительный рост цены биткоина является следствием ожидающегося хардфорка Bitcoin Gold, который состоится 25 октября. В биткоин сообществе также усиливаются разногласия относительно хардфорка SegWit2x, который запланирован на ноябрь.
Оба хардфорка предполагают появление новых монет для пользователей, что привело к росту объемов торгов за последние сутки. В первую пятерку лидеров по объемам сделок с биткоином на данный час стали биржи Bitfinex, Bithumb, BitFlyer, HitBTC и GDAX.
Индекс доминирования биткоина при совокупной капитализации всех криптовалют в $152 млрд составляет более 52%.
1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.
Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованный майнинг. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ