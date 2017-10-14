Курс биткоина приближается к 6 тысячам долларов

14.10.2017, 12:01

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин движется от рекорда к рекорду, приближаясь к отметке в 6 тысяч долларов.

На торговой площадке BitStamp электронная монета в пятницу, 13 октября, подорожала на 7,4 процента до 5846 долларов. Только накануне курс биткоина пробил отметку в 5 тысяч долларов.

По данным популярного в криптосообществе сервиса Coinmarketcap, в настоящее время капитализация биткоина достигла почти 100 млрд долларов. Операции с криптовалютами переживают настоящий бум. На данный момент существует уже более 1000 различных криптоденег. На втором месте после биткоина находится Etherium, капитализация которого составляет около 30 млрд долларов.

Между тем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, сказала она на полях ежегодного заседания МВФ в Вашингтоне 13 октября. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.

В последние недели курсы криптовалют находились под массированным давлением. За короткое время биткоин потерял в цене более одной тысячи долларов. Это было вызвано тем, что крупнейшая в мире торговая площадка Китай ограничил доступ к криптовалютам. Россия также ограничила операции с криптовалютой. Об этом сообщает Deutsche Welle.