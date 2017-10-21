Цена биткоина превысила $6000

21.10.2017, 13:23

Цена биткоина превысила значение $6 тысяч за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.

Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень, пишет Liga.net.

По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin "битка" колеблется в пределах $6090-$6100 за монету.

На Bitfinex котировки не раз брали барьер в $6000, по состоянию на 18:50 (+3 UTC) она составляет $5987, на бирже Poloniex - $5945, на Kraken - $5962.

На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 000 грн за монету. Об этом сообщает УНИАН.