ЕБРР выпустил гривневые облигации на $10 млн

19.10.2017, 16:39

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил еврооблигации с привязкой к гривневым активам.

Об этом пишет FinClub.

ЕБРР выпустил в Великобритании годовые еврооблигации на $10 млн 2 августа, но о нем стало известно только сейчас.

Еврооблигации номиналом по $500 тыс. размещались публично по открытой подписке на Лондонской фондовой бирже. Их доходность составила 9,5% годовых, а срок погашения - 2 августа 2018 года.

Организатором размещения стал ING Wholesale Banking (Лондон), депозитарии - Euroclear Bank, Clearstream Banking.

Эти еврооблигации (ISIN XS1650147587) выпускались в привязке к гривне. Таким путем ранее пошли Citigroup и Nomura, которые выпускали еврооблигации, обеспеченные гривневыми госбондами.

Гривневые облигации ЕБРР может выпускать с 2013 года, но пока он не воспользовался возможностью выпускать такие бумаги. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.