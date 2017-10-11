Правительство ФРГ улучшило конъюнктурный прогноз на 2017 и 2018 годы

11.10.2017, 16:45

Правительство ФРГ ожидает более существенного роста экономической конъюнктуры в стране, чем предполагалось ранее. В 2017 году ВВП Германии увеличится на 2,0 процента, в 2018 году - на 1,9 процента, сообщило федеральное министерство экономики в среду, 11 октября.

В весеннем экономическом прогнозе правительства, опубликованном в апреле, ожидался экономический рост в 1,5 процента в 2017 году и в 1,6 процента в 2018-м.

Представляя теперь в Берлине осенний прогноз, министр экономики Германии Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) подчеркнула, что конъюнктурный подъем в стране набирает силу и в ближайшие годы он продолжится. По ее словам, в связи с ростом мировой экономики выросли показатели немецкого экспорта, за счет чего также увеличились частные инвестиции. Кроме того, вновь существенно выросли показатели занятости населения.

Как ожидает правительство ФРГ, в 2017 году число рабочих мест в стране вырастет на 660 тысяч, в 2018-м еще на 495 тысяч до 44,8 миллиона.

Безработица снизится на 155 тысяч человек в текущем году и на 70 тысяч в следующем, говорится в осеннем прогнозе правительства ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.