Поступления от ЕСВ на 1 октября составили 129,2 млрд грн

10.10.2017, 16:26

В январе-сентябре поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 129,2 млрд грн.

Как сообщает Государственная фискальная служба на официальном сайте, это на 36,7%, или на 34,7 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В сентябре поступило 15,2 млрд грн ЕСВ, что на 39,5%, или на 4,3 млрд грн, превышает соответствующий показатель сентября прошлого года.

Наибольшие поступления ЕСВ с начала года зафиксированы в июне - 16,7 млрд грн и июле - 15,1 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.