МВФ ожидает роста экономики Украины на 2% при инфляции 10%

10.10.2017, 16:46

Международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Об этом говорится в октябрьском докладе Фонда о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Ранее, в своих апрельских прогнозах, Фонд обнародовал аналогичные показатели ожидаемого роста ВВП Украины в текущем году и инфляции на конец периода.

Прогноз для Украины на 2018 год также остался неизменным - с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса, по прогнозам МВФ, составит 3,3% ВВП в 2017 и 3% ВВП в 2018 году.

Показатель безработицы Фонд ожидает на уровне 9,5% и 9,3%, соответственно.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

По последнему прогнозу Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6% при инфляции 9,1%, однако регулятор анонсировал пересмотр прогноза, ожидая более высоких показателей роста ВВП и инфляции.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

Проект госбюджета Украины на 2018 год разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции в 11%. Об этом сообщает УНИАН.