Гройсман: Поступления в местные бюджеты выросли на 30%

17.10.2017, 16:51

Поступления в местные бюджеты за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн, или на 30%. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"За 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 млрд грн, или на +30%. А собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 млрд грн", - написал он.

Премьер также отметил, что децентрализация остается для всей правительственной команды и лично для него одним из приоритетных направлений деятельности. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.