Фонд госимущества назвал объекты на приватизацию в 2018 году

17.10.2017, 16:52

Фонд государственного имущества Украины в 2018 году планирует продать "Одесский припортовый завод", "Центрэнерго", "Турбоатом", шесть энергетических компаний, "Аграрный фонд", "Государственную продовольственно- зерновую корпорацию Украины" и ряд объектов малой приватизации, сообщил и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

На заседании Американской торговой палаты Трубаров сказал, что на ОПЗ уже завершена инвентаризация. "В ноябре мы получим стартовую цену, и в декабре этого года, если всеми участниками процесса будут соблюдены сроки, мы успеваем начать прием заявок от потенциальных инвесторов, чтобы на весну 2018 года выйти на непосредственную продажу", - сообщил он.

Трубаров также отметил, что продажа "Центрэнерго" должна состояться весной 2018 года. "По данному предприятию определенный советник, это польский филиал Ernst & Young. В ближайшее время мы рассчитываем от МЭРТ, Минфина и Минюста получить утверждение советника, который проведет аудит и даст оценку пакета акций. Рассчитываем продажу на весну следующего года",- сказал он.

Трубаров сообщил, что в следующем году планируется продажа пакетов акций Николаевской, Днепровской, Херсонской ТЭЦ, а также Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Черкассыоблэнерго.

И.о. руководителя Фонда госимущества рассчитывает выполнить план поступлений от приватизации в 2018 году в размере 22 млрд грн.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что приватизация государственных активов с одновременной сменой менеджмента в государственных компаниях, которые не могут быть проданы, позволит достичь ежегодного роста экономики в 6-7%. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".