Гройсман планирует создать на Мальте хаб для украинских экспортеров агропродукции

17.10.2017, 17:11

Украина заинтересована в создании на Мальте хаба для украинских экспортеров аграрной продукции с целью дальнейшего экспорта украинской продукции на рынки Северной Африки и Средиземноморья.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

"Есть интерес создать на Мальте хаб для украинских агроэкспортерив с последующим выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья. Уверен, что впереди плодотворное сотрудничество и максимальное усиление взаимных торговых и инвестиционных отношений между нашими странами", - написал премьер-министр.

Он отметил, что визит президента Мальты является первым государственным визитом в истории наших дипломатических отношений.

"Украина и Мальта заметно активизировали сотрудничество в последнее время, и именно во время председательства Мальты в ЕС были приняты важнейшие для нас решения - введение безвизового режима и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС", - подчеркнул Гройсман.

За 7 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот между Украиной и Мальтой вырос почти втрое - до 36,8 млн долларов США. Наибольший взаимный интерес представляют секторы строительства, энергетики, энергоэффективности, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства в части поставок продовольствия. Об этом сообщает УНИАН.