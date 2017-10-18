18.10.2017, 10:29

В Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция в поддержку политической реформы. По словам организаторов, участники акции выступают с требованиями об отмене депутатской неприкосновенности, внесении изменений в избирательное законодательство, создании Антикоррупционного суда.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что правоохранители не дадут спровоцировать силовые противостояния в центре Киева, а события 17 октября возле Верховной Рады Украины получат квалифицированную юридическую оценку. Об этом сообщает пресс-служба Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

"Никому не удастся использовать правоохранителей для дестабилизации ситуации в Киеве. Все граждане имеют право на свой выбор и волеизъявление, а мы, в свою очередь, - обеспечим их безопасность", - отметил Князев, добавив, что правоохранители помешали определенным силам завершить мирные акции возможным кровопролитием.

Глава Нацполиции отметил, что функциями полиции является обеспечение безопасности участников мирных акций в центре столицы, но при этом правоохранители должны обеспечить и функционирование государственных структур, в частности - Верховной Рады Украины. Следовательно, все факты противоправных посягательств в отношении народных депутатов будут оперативно и объективно расследоваться, чтобы не было нарушено право народных депутатов на свободное голосование за знаковые законопроекты.

Накануне председатель Верховной Рады А.Парубий сообщил, что в недельную повестку дня будут включены два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности. Они будут рассматриваться в четверг, 19 октября, после завершения рассмотрения медицинской реформы. По его словам, в четверг также будут рассматриваться пять законопроектов избирательной системы.

Перед началом анонсированного митинга под стенами парламента, Президент Украины П.Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.

Вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих. Участники заявили, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".