Бюджетный комитет хочет обязать НБУ больше перечислять в бюджет

19.10.2017, 16:51

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту предусмотреть увеличение отчислений Национальным банком Украины (НБУ) в государственный бюджет на 2018 год на 1,72 млрд грн до 49,55 млрд грн.

Об этом говорится в проекте постановления N7000-П "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2018 год".

"В ст. 15 законопроекта цифры "47.824.000" заменить цифрами "49.549.000" и в приложении N1 к законопроекту предусмотреть увеличение доходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2018 год по коду 21020000 "Средства, перечисляемые Национальным банком Украины соответственно закону Украины "О Национальном банке Украины" на 1.725.000 тыс. грн (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и ст. 1 законопроекта)", - гласит документ.

Также постановлением предлагается в проекте госбюджета уменьшить предельный размер госдолга на конец 2018 года с 1,999 трлн грн до 1,992 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.