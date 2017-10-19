ГФС пересмотрит критерии определения крупных налогоплательщиков

19.10.2017, 16:57

Критерии, по которым в Украине определяются крупные плательщики налогов, на сегодняшний день устарели и нуждаются в пересмотре.

Об этом в ходе пресс- конференции сообщил глава Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

"Мы сделали на сегодня анализ, кто подпадает под критерий крупные плательщики налогов на следующий год. И на сегодня таким критериям соответствуют 2 500 плательщиков в нашем государстве На сегодня критерии очень устарели, и есть необходимость их изменять и пересматривать", - сказал он.

По словам Бамбизова, на сегодняшний день в Украине в реальности таких налогоплательщиков насчитывается около 900.

Второе место, по его словам, занимает акцизный налог, третье - рентная плата.

Крупные налогоплательщики в течение января-сентября 2017 года перечислили в государственный бюджет Украины 194 миллиардов гривень, что на 21%, или на 33,2 миллиарда гривень, больше перечислений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНИАН.