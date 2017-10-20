Экспорт товаров из Украины в Евросоюз вырос на 28%

20.10.2017, 15:37

Экспорт товаров из Украины в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21,1% - до 27,5 млрд грн, при этом экспорт в страны Европейского Союза вырос на 27,9% - до $11 млрд.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

По данным Минэкономразвития, доля экспорта в ЕС в составе украинского экспорта составила 40%, при этом доля России составила 9,5%.

Министерство отметило, что в структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция аграрного сектора и пищевой промышленности (41,2%), продукция металлургического комплекса (23,2%), машиностроения (11,5%) и минеральные продукты (9,4%).

В экспорте товаров за восемь месяцев 2017 года рост объемов поставок наблюдался почти по всем отраслям промышленности Украины, за исключением продукции из древесины, бумаги и картона, экспорт которой сократился на 1,6%.

Среди регионов Украины почти все демонстрировали рост поставок товаров на внешние рынки. Локомотивами роста экспорта за восемь месяцев 2017 года стали восемь регионов Украины, а именно: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Суммарный положительный вклад указанных регионов составил 16,8 процентных пунктов, что составило 79,6% общего прироста экспорта.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь- август 2017 года составил $3,279 млрд, что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 1,448 млрд. Об этом сообщает УНИАН.