Нацсовет лишил UMH Курченко 37 лицензий на радиовещание

21.10.2017, 14:07

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал и не продлил 37 лицензий на радиовещание медиахолдинга UMH в 32 городах.

Об этом на своей странице в Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

"Эти решения являются беспрецедентными, но начавшаяся практика будет применяться ко всем лицензиатам, которые не вовремя подали документы или предоставили некорректные данные о конечных бенефициарах и структуре медиасобственности вообще", - написал Костинский.

По его словам, медиахолдинг, скорее всего, обжалует эти решения. В частности, прекращено вещание таких станций как Ретро ФМ, Авторадио, NRJ и Радіо Next.

UMH, или Украинский Медиа Холдинг - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В его состав входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net.

Как указывает сам холдинг, ресурсы UMH покрывают около 50% украинских интернет-пользователей, а доля группы на рынке интернет-рекламы составляет 29%. С 2013 г. холдинг принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 г. прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмена включили в санкционный список ЕС. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.