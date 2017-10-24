Умерла известная украинская телеведущая Ирина Алцибеева

24.10.2017, 10:01

В понедельник, 23 октября, скончалась известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.

Об этом сообщили коллеги Ирины на странице Food&Music Kyiv в Facebook.

Ирина Алцибеева была известна как ведущая, журналистка, ресторанный критик и как кулинар. Она вела такие программы: "Встретимся вечером", "Ресторанные новости", "Блюдо от шефа", "Бистро ТВ", "Путешествия со вкусом".

Ведущая около 15 лет исследовала кухни мира и утверждала, что украинская кухня ничем не уступает иностранной. Ирина выступала за хорошее качество еды в украинских ресторанах и слыла профессиональным критиком. Об этом сообщают "Українські Новини".