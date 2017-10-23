23.10.2017, 15:14

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хотел бы продолжить работу с национальной командой.

Об этом он сказал на пресс-конференции 23 октября в Киеве. "Я вижу прогресс в игре команды, вижу, что команда может играть лучше и это в меня вселяет уверенность. Я хочу остаться работать с национальной командой", - сказал тренер.

Шевченко отметил, что теперь решение должен принять исполком Федерации футбола Украины.

Главный тренер сборной подчеркнул, что берет на себя ответственность за невыход команды на чемпионат мира 2018 года.

Как известно, в решающем матче отбора на Мундиаль подопечные Шевченко проиграли команде Хорватии со счетом 0:2 и не смогли выйти на чемпионат мира-2018.

Позже появилась информация, что Федерация футбола Украины не планирует увольнять главного тренера сборной Андрея Шевченко и его штаб.

По информации издания Футбол 24, Шевченко будет готовить команду как минимум к товарищеской встрече в ноябре.

Андрей Шевченко стал тренером сборной в июне 2016 года, подписав контракт по схеме 2+2. За время его работы "сине-желтые" провели 10 матчей.

Как известно, финальный этап Чемпионата мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.

Как установили государственные правоохранительные службы и разведки нескольких стран, а позже подтвердил экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, выигрыш Россией права на чемпионат-2018 был подтасован. Об этом сообщает "Українська правда".