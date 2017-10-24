Футболистами года признаны Криштиану Роналду и Лике Мартенс

24.10.2017, 10:15

Лучшими футболистами 2017 года года названы: среди мужчин - игрок "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, среди женщин - игрок сборной Голландии Лике Мартенс.

Церемония объявления международной федерацией футбола ФИФА лучших спортсменов 2017 года состоялась в понедельник, 23 октября, в столице Великобритании в театре "Лондон Палладиум".

Самыми надежными голкиперами года признаны: капитан итальянского клуба "Ювентус" и национальной сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Соперниками Буффона были костариканец Кейлор Навас из "Реала" и Мануэль Нойер из мюнхенской "Баварии".

Титул "тренер года" среди мужчин присвоен бывшему игроку сборной Франции, наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану, среди женщин - Сарине Вигман, занимающейся подготовкой женской сборной Голландии.

Автором самого красивого гола признан также французский футболист, нападающий лондонского "Арсенала" Оливье Жиру. Специальный приз - лучшим болельщикам - будет вручен фан-клубу шотландской команды "Селтик".

Обладателем спецприза ФИФА "За честную игру" стал нападающий сборной команды Того Франсис Коне.

В состав символической сборной команды мира вошли: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Серхио Рамос, Марсело Виейра, Тони Кроос, Лука Модрич, Андрес Иньеста, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. Об этом сообщает Deutsche Welle.