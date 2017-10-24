Промпроизводство в Украине в сентябре сократилось на 0,3%

24.10.2017, 16:24

Объемы промышленного производства в сентябре 2017 года сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,3%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года промпроизводство сократилось на 0,7%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6,1%, в перерабатывающей - выросло на 3,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - сократилось на 5,7%.

Промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения. Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".