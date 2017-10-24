ФГИУ разрешил нерезидентам арендовать госимущество

24.10.2017, 16:35

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества, которым предоставляется право нерезидентам участвовать в аренде государственных объектов.

Об этом сообщил первый замглавы ФГИУ Дмитрий Парфененко.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИУ от 18 сентября 2017 года, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике, приказ вступит в силу", - написал он на своей странице в Facebook.

"Работаем с органами управления, чтобы активнее пополняли каталог имущества, которое может быть арендовано. На сегодня в нем 5988 объектов", - добавил первый замглавы ФГИУ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".