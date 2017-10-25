Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам Диамантбанка

25.10.2017, 14:50

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 25 октября продолжил осуществлять выплаты вкладчикам неплатежеспособного Диамантбанка по общему реестру.

Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Средства возместят тем вкладчикам, по счетам которых состоялось завершение карточного технологического цикла и по которым уполномоченное лицо Фонда гарантирования сняло ограничения.

Национальный банк Украины отправил Диамантбанк на ликвидацию в конце июня, а признал его неплатежеспособным в конце апреля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.