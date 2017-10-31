Нацбанк упростил открытие счетов и безналичные расчеты

31.10.2017, 15:26

Национальный банк Украины упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков, а также осуществления безналичных расчетов.

Неожиданное решение: НБУ решил повысить учетную ставку до 13,5% годовых

Согласно сообщению на сайте регулятора, об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

Постановлением отменена обязанность по использованию предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах), разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, предоставлено право клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем предоставления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем.

Кроме того, документом предусмотрено право уступки требования по договору банковского вклада, введены нормы по использованию при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или доверенного им лица, указанного в договоре банковского счета, определен порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена, определен порядок открытия физическими лицами- предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей.

Процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений. Об этом сообщает УНИАН.