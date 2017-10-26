В НБУ заявили, что не собираются запрещать русские рубли

26.10.2017, 16:42

В НБУ передумали запрещать российские рубли с изображением Крыма на территории Украины.

Оснований для отказа от российского рубля в Украине нет. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

"Несколько недель назад НБУ запретил обменным пунктам уполномоченных банков принимать российские рубли с изображением украинских территорий...В настоящее время у нас нет никаких планов по дальнейшему запрету хождения наличных российских рублей на территории Украины", - сказал Чурий.

При этом он отметил, что обращение российских рублей в Украине обусловлено спросом и предложением на эту валюту. "Мы не запрещаем обращение никакой иностранной валюты, если она проходит через банки или через обменные пункты", - сказал он.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Нацбанк запретил в Украине рубли с Крымом. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".