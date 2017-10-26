НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%

26.10.2017, 14:57

Национальный банк повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным НБУ потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

"Это обусловлено в первую очередь ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - комментируют в НБУ.

В то же время противодействовали росту базовой инфляции достаточно сдержанные фискальная и монетарная политика.

Отмечается, что ситуация на валютном рынке не оказала давления на уровень инфляции.

"Некоторое ослабление обменного курса в сентябре и октябре обусловлено, прежде всего, ситуативными факторами, а также влиянием сезонного фактора на настроение экономических агентов. Соответственно НБУ сглаживал чрезмерное колебание курса гривны", - рассказали в НБУ.

После длительной тенденции улучшения инфляционных ожиданий они ухудшились в течение последних месяцев.

"Согласно результатам прогнозов домохозяйств, банков и финансовых аналитиков, проведенных в сентябре и октябре, НБУ отмечает повышение ожиданий относительно темпов роста цен на следующие 12 месяцев. Ухудшение ожиданий отражает влияние высоких точных показателей роста цен и эффект от существенного повышение соцстандартов", - подчеркнули в НБУ.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 14 декабря.

НБУ ухудшил прогноз международных резервов и не ожидает следующего транша МВФ в 2017. Об этом сообщают "Українські Новини".