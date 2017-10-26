НБУ ожидает 2 транша от МВФ в 2018

26.10.2017, 15:04

Национальный банк ожидает получения двух траншей от Международного валютного фонда на 3,5 млрд долларов в 2018 году. Об этом сообщил замглавы главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем, что Украина получил транш от МВФ на 2 млрд долларов в первом квартале 2018 года. И в течение года еще один транш на 1,5 млрд долларов", - сказал он.

Национальный банк не ожидает получения следующего транша Международного валютного фонда в 2017 году и ухудшил прогноз международных резервов до 18,6 млрд долларов на конец года.

Вместе с тем из-за переноса получения транша на следующий год НБУ ухудшил прогноз международных резервов на конец текущего года с 20 млрд до 18,6 млрд долларов.

Украина намерена завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2018 году и ожидает транш до конца 2017 года. Об этом сообщают "Українські Новини".