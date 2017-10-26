Смолий: МВФ отложил визит миссии в Украину до ноября

26.10.2017, 16:40

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) прибудет в Украину в ноябре.

Об этом заявил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

Смолий пояснил, что миссия МВФ, скорее всего, посетит Киев уже после рассмотрения Верховной Радой в первом чтении проекта государственного бюджета на 2018 год.

"Это будет связано с анализом бюджета Украины на 2018 год. Можно ожидать, что после рассмотрения в парламенте первого чтения, часть миссии будет присутствовать в Украине", - заявил Смолий.

Сам Международный валютный фонд, как сообщалось, еще официально не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования. Ранее НБУ ожидал, что миссия МВФ посетит Киев еще в сентябре-2017.

НБУ больше не ожидает, что Украина успеет получить транш МВФ до конца 2017 года. По обновленным прогнозам Нацбанка, Киев получит следующий транш в начале 2018 года. В целом, за 2018 год Украина получит два транша МВФ на общую сумму 3,5 млрд долларов, прогнозирует НБУ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что пятый транш от МВФ в размере 1,9 млрд долларов Кабмин ожидает до конца этого года, а к 2019-му Украина планируют успешно закончить нынешнюю программу МВФ. Об этом сообщает Сегодня.ua.