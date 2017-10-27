Гройсман: Экономика будет расти, цены будут оставаться стабильными

27.10.2017, 14:06

Прогнозы Кабинета Министров и Национального банка свидетельствуют о стабильном росте экономики и замедлении инфляции.

Об этом в эфире телеканала "112.ua" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что НБУ уже улучшил прогноз роста ВВП: по итогам года он превысит 2%. "В следующем году ожидаем 3% и замедления инфляции. В этом году она будет чуть больше 11%, что вполне естественно. В следующем году ожидаем также естественного снижения. Цены будут стабильными, а экономика будет расти", - сказал Глава Правительства.

Улучшение прогноза роста экономики в 2017 году свидетельствует о преодолении последствий зимней блокады и восстановлении положительных трендов в экономике.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.