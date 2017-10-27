Минфин намерен внедрить в Украине среднесрочное бюджетное планирование

27.10.2017, 14:53

Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс Украины, который предусматривает внедрение в стране среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.

Согласно сообщению на сайте министерства, изменения разработаны в рамках бюджетной реформы и реализации положений Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.

Минфин отметил, что основой изменений в Бюджетный кодекс станет внедрение модели среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.

Бюджетная декларация будет содержать, в частности, потолок расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность. С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе будет введена система управления фискальными рисками.

Минфин также считает, что данная инициатива обеспечит предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.

Кабинет министров 14 июня утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4% соответственно.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП.

При этом резолюция базируется на условии выполнения в полном объеме программы кредитования Международного валютного фонда. Об этом сообщает УНИАН.