В бюджет 2018 года заложено повышение оплаты труда педагогов на 1 тарифный разряд и фиксированную надбавку в 20%

03.11.2017, 14:30

Повышение зарплаты педагогов на 2018 год предусматривает продвижение оплаты труда на 1 тарифный разряд единой тарифной сеткой, фиксирование надбавки за престижность на уровне 20% для всех учителей, а для лучших надбавка будет 30%.

Об этом шла речь во время встречи Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с руководителями областных управлений образования сегодня, 2 ноября 2017 года, в зале коллегии МОН.

Руководители управлений образования отметили, что по формальным показателям образовательная субвенция, из которой обеспечивается зарплата учителей, выросла по сравнению с 2017 годом не на 25, а на 18 процентов. Они обратились в МОН за разъяснением - хватит ли этих денег на соответствующее повышение.

"В этом году зарплату учителей мы рассчитывали по формуле, то есть адресно для каждого региона, учитывая особенности местности и количество учеников. Денег хватит. Однако даже если считать примитивно, просто увеличив процент, тоже все получается. У нас в конце 2017 года останется 6 млрд неиспользованной образовательной субвенции - то есть это те средства, которые мы дали вам на места на зарплаты учителям, а вы их уже физически до конца года не используете. Если рассчитывать увеличение на 25% без этих 6 млрд, все совпадает", - отметил заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

Предполагается, что остатки образовательной субвенции перейдут в 2018 год и будут использоваться на материально-техническое обеспечение и другие нужды образования.

Также речь шла о том, что в расходы на следующий год необходимо обязательно заложить разделение классов на группы для изучения иностранных языков, трудового обучения и т. д.

Напоминаем, что в 2017 году была увеличена зарплата учителям на 50%, в том числе благодаря продвижению оплаты труда учителей вверх тарифной сеткой на 2 тарифных разряда.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.