Сегодня начинается второй этап пилотирования мониторинга начального образования

07.11.2017, 16:17

Сегодня, 7 ноября 2017 года, начинается второй этап пилотирования мониторинга начального образования, который продлится до 30 ноября.

Он позволит апробировать тестовые задания и анкеты для учеников, а также усовершенствовать технологические процессы мониторинга.

Результаты пилотирования не будут обнародованы и по ним не будут оценивать уровень знаний школьников или отдельных школ. Апробация необходима исключительно для того, чтобы подготовить качественные задания.

Так, по итогам первого этапа, который проходил с 3 по 19 мая, создана анкета учителя и определена возможность использования отдельных тестов. А результатом двух этапов будут составленные тестовые тетради и отработанная технология мониторинга.

Участие во второй части примут 59 школ из 13 регионов Украины - г. Киев, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Херсонская области. Поскольку нынешние четвероклассники еще не овладели учебной программой начальной школы, в пилотировании примут участие ученики 5-х классов 2017/18 учебного года.

Задания будут направлены на то, чтобы понять, насколько успешно в украинских школах развивают читательскую и математическую компетентности учащихся.

В тестовых тетрадях по чтению будут содержаться небольшие тексты, отличающиеся по формату и содержанию. Школьники должны будут найти определенную информацию, проанализировать и проинтерпретировать ее, ответить на вопросы к текстам. Участники получат буклет с текстом и отдельную тетрадь с заданиями, где будут записывать ответы.

Сам мониторинг впервые состоится весной 2018 года - его проведут только для того, чтобы оценить качество работы начальной школы и ход образовательной реформы. При этом оценивание отдельных учебных заведений не будут проводить. Предполагается, что аналогичные мониторинговые исследования состоятся также в 2020, 2022 и 2024 годах.

Участие в исследовании не будет всеобщим: к нему привлекут лишь те учебные заведения, которые попадут в репрезентативную выборку. Она будет формироваться так, чтобы результаты мониторинга отражали состояние учебных достижений выпускников начальной школы всей страны.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.