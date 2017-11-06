В НАТО представят новый закон об образовании

06.11.2017, 15:56

Министр образования и науки Лилия Гриневич в понедельник посетит штаб- квартиру НАТО, чтобы рассказать сотрудникам Альянса о новом законе об образовании.

Целью визита, в частности, является ознакомление союзников по НАТО с языковой статьей закона, которая должна обеспечить надлежащую защиту прав национальных меньшинств, а также развитие государственного украинского языка.

Во время визита Гриневич встретится с представителями стран-членов Альянса на уровне послов.

17 октября 2017 года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Европейский Союз продолжит диалог с Украиной о проблеме обучения представителей нацменьшинств на родном языке согласно новому закону об образовании после получения заключения Венецианской комиссии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.