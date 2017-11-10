Порошенко посоветовал украинцам изучать несколько языков

10.11.2017, 16:21

Будет неплохо, если вдобавок к государственному языку граждане Украины станут изучать несколько других.

Об этом во время выступления на съезде партии БПП-Солидарность заявил, комментируя нашумевший новый закон об образовании, президент Петр Порошенко.

Благодаря реформе в сфере образования, сказал он, будут больше защищены права представителей нацменьшинств, за которых скандально ратуют соседние страны.

"Мы приняли новую и амбициозную реформу образования... Есть и еще одна важная вещь: мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет. Да, защищая национальные меньшинства. Но на украинском языке будет говорить каждый украинец. Желательно, чтобы еще на нескольких других", - сказал он.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. С 1 сентября 2018 года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, параллельно в обязательном порядке изучая украинский язык. С пятого класса основное обучение будет вестись на украинском языке, а язык нацменьшинства, кто пожелает, будет изучать как отдельную дисциплину.

Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом.

В октябре в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.