Украинским студентам повысили социальные стипендии

15.11.2017, 15:19

Сегодня, 15 ноября Кабинет министров принял постановление о повышении размера социальных стипендий.

Об этом сообщает Правительственный портал. В правительстве отметили, что стипендии повысятся на 18%.

Так, предусмотрено для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации повысить соцстипендии с 750 грн до 890 грн, для III-IV уровня аккредитации - 1000 грн до 1180 грн.

Для студентов вузов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов вузов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, - с 2000 грн до 2360 грн. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".