Правительство одобрило Национальную стратегию управления отходами

08.11.2017, 15:59

Правительство рассмотрело и одобрило Национальную стратегию управления отходами, которая вводит в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства и т. д.

Как отметил Министр экологии и природных ресурсов Семерак во время презентации, документ является первым стратегическим документом национального уровня, который определяет целостную государственную политику в сфере обращения с отходами.

При этом Министр экологии и природных ресурсов в который раз подчеркнул, что проблемы с накоплением отходов производства и потребления - одна из ключевых угроз экологической безопасности государства.

Он также пояснил, что новая Стратегия предусматривает внедрение принципов циклической экономики и расширенной ответственности производителя, который поощрит бизнес к минимизации образования отходов и заинтересованности в их переработке, а также внедрение пятиступенчатой ​​иерархии обращения с отходами, которая работает в Европейском Союзе.

Стратегией также предусмотрено уменьшение количества мест удаления твердых бытовых отходов и общего объема их захоронения. Также предусмотрено создание сети из 50 региональных полигонов, отвечающих требованиям европейских директив.

Документ прошел все стадии обсуждения с общественностью и экспертами, получил поддержку бизнес-ассоциаций и комитетов Верховной Рады.

Напомним, 21 декабря 2016 года Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак презентовал техническую редакцию Национальной стратегии обращения с отходами, которая стала первым сводным рабочим документом, подготовленным рабочей группой с участием украинских профильных министерств: Минприроды, Минэкономразвития, Минрегиона, экспертов GIZ, ЕБРР и проекта Twinning.

Инф. Пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины.