В Красную книгу Украины внесли лося

10.11.2017, 16:43

Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в четверг, 9 ноября. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.

"Национальная комиссия по вопросам Красной книги поддержала представление Минприроды по защите лося", - написал он.

В свою очередь, координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук отметил, что решение было принято, "несмотря на давление охотничьих лобби".

Он сообщил, что голосование было тайным. За принятие решения проголосовали 24 человека, против - 6, один воздержался.

20 мая 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов обратилось в Национальную комиссию по вопросам Красной книги по вопросу занесения лосей к краснокнижным видам.

3 октября 2017 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал согласованный Министерством агрополитики и Министерством экологии и природных ресурсов лимит на отстрел 160 особей лося, популяция которого в последнее время в Украине критически уменьшилась.

5 октября 2017 года главы Минприроды, сообщил, что если информация об угрозах для существования лосей подтвердится, то ведомство вернется к начатому диалогу о запрете охоты. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.