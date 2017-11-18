18.11.2017, 13:18

В Бонне завершилась 23-я Конференция ООН по климату (COP-23).

Наблюдатели и участники международного форума прямо выражают разочарование отстуствием заметного прогресса. В целом конференция оставила больше вопросов, чем ответов, отмечают они.

Несмотря на повышенное внимание к форуму, странам-участницам так и не удалось прийти к единой позиции по ключевым вопросам, а некоторые из них, как США, откровенно торпедировали уже достигнутые договоренности по борьбе с потеплением климата.

На полях форума в Бонне было объявлено о создании так называемого международного альянса по отказу от использования угля, как слишком "грязного" источника энергии, к 2030 году.

К проекту присоединились такие европейские державы, как Дания, Италия, Финляндия, Франция, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург, Австрия, Швейцария и Бельгия. Также отказаться от угля для выработки электроэнергии решили Канада, Новая Зеландия, Ниуэ, Эфиопия, Ангола, Мексика, Сальвадор, Фиджи и Маршалловы острова.

Однако главными потребителями угля в мире остаются Китай и Индия, а в Европе - Германия, которая после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году полностью отказалась от развития мирного атома и вернулась к традиционным источникам энергии. На этом фоне хозяйка COP-23 не пожелала сделать жест во имя окружающей среды и присоединиться к антиугольной коалиции.

"Назвать успешной нынешнюю конференцию я не могу, - заявил Яник Жадо, представляющий французских "зеленых" в Европарламенте. - Парижское соглашение по климату вселило во всех нас надежду, что вот наконец-то мировым лидерам пришло осознание нависшей над планетой угрозы. Все участники встречи в Бонне также были согласны, что надо действовать. Однако ни одна страна не взяла на себя дополнительные обязательства, например, по сокращению выбросов парниковых газов".

Более того, президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения. При этом, как отмечают эксперты, Америка входит в число главных "загрязнителей" планеты.

Следующий климатический саммит пройдет ровно через год в Польше. К этому времени странам-участницам придется согласовать детали договоренностей по реализации главной цели: сдерживанию потепления климата на планете в пределах 2 градусов по Цельсию в соответствии с Парижским соглашением. Об этом сообщает EuroNews.