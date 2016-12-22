Правительство и Минюст будут отстаивать в Конституционном суде ныне действующий вариант Закона о предотвращении коррупции

22.12.2016, 11:23

Министерство юстиции во время заседания Конституционного суда Украины будет отстаивать интересы государства и граждан и будет добиваться признания конституционными всех норм, которые записаны в ныне действующем Законе "О предотвращении коррупции", в том числе и относительно деятельности системы электронного декларирования.

На наше убеждение, которое разделяют как украинские, так и зарубежные эксперты, механизм электронного декларирования в его нынешнем виде полностью соответствует Конституции Украины и действующему законодательству и ни в коем случае не нарушает основополагающих прав человека.

Более того, именно ныне действующая система электронного декларирования признана действенным механизмом реального контроля за доходами и стилем жизни чиновников, что является необходимым условием для системной борьбы с коррупцией во власти.

Мы глубоко убеждены, что решение 48 депутатов, которые внесли конституционное представление, и судей, которые будут принимать участие в рассмотрении этого вопроса, не могут отменить волю Президента, парламента, правительства и всего многомиллионного украинского народа, которая заключается в необходимости избавить украинскую власть от коррупционеров и получила свое выражение в принятии Закона "О предотвращении коррупции".

Инф. Министерства юстиции Украины.