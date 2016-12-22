Украинские пластуны передали Верховной Раде Огонь Мира из Вифлеема

22.12.2016, 11:59

Торжественная церемония передачи Вифлеемского Огня Мира состоялась в сессионном зале Верховной Рады Украины - представители Национальной скаутской организации "Пласт" принесли его в парламент.

"Распространение огня, зажженного скаутами в Вифлееме, в городе рождения Христа, - это многолетняя предрождественская традиция, которая поддерживается во многих странах мира", - сказал председатель Верховной Рады А. Парубий.

Он отметил, что "в этом году едва ли не впервые в независимой истории Украины Верховная Рада проголосовала за Государственный бюджет, в котором предусмотрена финансовая поддержка украинских молодежных патриотических организаций, ведь их поддержка - это залог нашей безопасности, это залог нашей обороноспособности".

А. Парубий подчеркнул, что "скаутские организации, в частности "Пласт", с детства воспитывают патриотических и ответственных граждан, готовых к защите своей Родины".

Председатель Верховной Рады поблагодарил украинских пластунов за волонтерскую деятельность, "которая сейчас так необходима украинскому государству". Он напомнил, что и сам стоял у истоков возрождения украинского "Пласта".

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.